جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

رغم انتهاء جولات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مبارياتٍ مثيرة اليوم.
تقام مباريات إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويواجه فيكتوريا بلزن كاراباخ وبنفيكا دينامو كييف.
وعربيًا، سنكون على موعد اليوم مع مباراة تتويج الزمالك بالدوري المصري الذي حسمه بالفعل بخسارة بيراميدز من فيوتشر، والتي ستكون ضد الاتحاد السكندري في ستاد القاهرة الدولي.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 "23-08-2022"
دوري أبطال أوروبا - الملحق
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
فيكتوريا بلزن - كاراباخ
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
بنفيكا - دينامو كييف
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري المصري - الجولة 32
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
المقاولون العرب - فاركو
17:30 مصر، 18:30 السعودية
OnTime Sports
سموحة - الجونة
17:30 مصر، 18:30 السعودية
OnTime Sports
الزمالك - الاتحاد
20:00 مصر، 21:00 السعودية
OnTime Sports
البنك الأهلي - المصري
20:00 مصر، 21:00 السعودية
OnTime Sports
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