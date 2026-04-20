جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي ودوري ابطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية"، ومشاهدة كأس إيطاليا على MBC شاهد.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 "21-04-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيك بيلباو - أوساسونا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد المبروكي مايوركا - فالنسيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 6 أحمد عبده جيرونا - ريال بيتيس 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN Sports 5 محمد فوزي ريال مدريد - ألافيس 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برايتون - تشيلسي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد بركات

دوري أبطال آسيا للنخبة - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ماتشيدا زيلفيا - شباب الأهلي 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات الكأس 5 أحمد الطيب

كأس إيطاليا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إنتر - كومو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات MBC أكشن غازي العمري MBC شاهد

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 30