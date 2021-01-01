جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي الممتاز وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات قوية تنتظر محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021.

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وسيواجه الوحدة الإماراتي الريان القطري والقوة الجوية تراكتور وبيرسبوليس جوا، كما سيلتقي الشارقة مع باختاكور والسد مع الوحدات وفولاد النصر.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، سيواجه نادي تشيلسي برايتون، فيما سيلتقي هيلاس فيرونا مع فيورنتينا في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

مباريات قوية ينتظرها الجمهور في الدوري الألماني اليوم، حيث سيواجه كولن لايبزيج وبايرن ميونخ باير ليفركوزن، فيما سيستضيف آينتراخت فرانكفورت مع أوجسبورج، وسيواجه أرمينيا بيليفيلد شالكه.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 أبريل"20-4-2021":

دوري أبطال آسيا - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - الريان 17:30 قطر، 18:30 الإمارات GSA live القوة الجوية - تراكتور 18:00 العراق، 19:00 الإمارات GSA live بيرسبوليس - جوا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات GSA live الشارقة - باختاكور 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات GSA live السد - الوحدات 21:00 قطر، 22:00 الإمارات GSA live فولاد - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات GSA live

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - برايتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - لايبزيج 18:30 مصر، 19:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 1 HD بايرن ميونخ - باير ليفركوزن 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports Fr 10 HD max آينتراخت فرانكفورت - أوجسبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 4 HD أرمينيا بيليفيلد - شالكه 20:30 مصر، 21:30 السعودية BT Sport Extra 2

كأس مصر - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر، 22:30 السعودية ON TIME SPORT

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