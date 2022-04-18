جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الثلاثاء مباريات دور المجموعات لمنطقتي شرق وغرب القارة، حيث تقام 8 مباريات مرتقبة.

أبرز المباريات لمنطقة شرق آسيا ستكون فيسيل كوبي ضد كيتشي، أما في منطقة الغرب نشهد مباراتين عربيتين خالصتين، تجمع الأولى بين الوحدات الأردني والسد القطري، والثانية بين الريان القطري والشارقة الإماراتي.

وعلى مستوى البطولات الأوروبية، تبدأ الثلاثاء منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها المواجهة التي يحل فيها فالنسيا ضيفًا على فياريال.

ومن إسبانيا إلى إنجلترا، حيث نشهد الثلاثاء قمة نارية تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" في مباراة مؤجلة من الجولة 30 لمنافسات الدوري الإنجليزي.

وفي إيطاليا، نشهد مباراة ديربي نارية، تجمع بين ميلان وإنتر، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وبالعودة عربيًا من جديد، تتواصل الثلاثاء مباريات الجولة 15 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة الزمالك أمام الاتحاد.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 "19-04-2022"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة سيدني إف سي - هوانج آنه جيا لاي 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD فيسيل كوبي - كيتشي 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD يوكوهاما إف مارينوس - جيونبك 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD تشينجراي يونايتد - شنجهاي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 2 HD الوحدات - السد 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD الريان - الشارقة 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD استقلال - الهلال 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD الفيصلي - ناساف 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - ألافيس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - إلتشي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - فالنسيا 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية أبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الزمالك 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports

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