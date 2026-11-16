يشهد اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027 إضافة إلى وديات قوية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

أما مباريات المنتخب السعودي فيمكن متابعتها عبر تطبيق stc tv.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 "17-11-2026"



دوري الأمم الأوروبية - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المجر - أيرلندا الشمالية 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد نضال أوكرانيا - جورجيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 عامر الخوذيري أيرلندا - كوسوفو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN XTRA 3 محمد فوزي البوسنة - رومانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 8 سمير اليعقوبي بولندا - السويد 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 9 عبد الله الغامدي الدنمارك - النرويج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 حسن العيدروس ويلز - البرتغال 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري

تصفيات كأس أفريقيا 2027 - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوروندي - زامبيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN XTRA 2 محمد بركات تنزانيا - نيجيريا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 2 نوفل باشي إثيوبيا - موزمبيق 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN XTRA 3 محمد المبروكي ليسوتو - الجابون 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN XTRA 1 أحمد سوكو مالاوي - مصر 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي جنوب السودان - أنجولا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 جواد بدة ليبيا - تونس 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي توجو - الجزائر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي غينيا بيساو - مدغشقر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN XTRA 2 أحمد عبده جامبيا - كوت ديفوار 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد المبروكي كينيا - جنوب أفريقيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 بكر علوان سيراليون - الكونغو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN XTRA 1 منتصر الأزهري الكونغو - جزر القمر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 4 نوفل باشي بوتسوانا - أوغندا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 5 منتصر الأزهري ليبيريا - الرأس الأخضر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 2 أحمد عبده رواندا - مالي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 1 محمد بركات موريتانيا - بوركينا فاسو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد سوكو النيجر - المغرب 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 جواد بدة



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