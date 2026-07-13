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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في نصف نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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فرنسا
فرنسا
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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 "14-07-2026"

كأس العالم 2026 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرنسا - إسبانيا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORTS Max 1عصام الشوالي
beIN SPORTS Max 2حسن العيدروس
beIN SPORTS Max 3علي محمد علي
beIN SPORTS Max 4عامر الخوذيري

طالع الجدول الكامل من هنا

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