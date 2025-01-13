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Nottingham Forest v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازكأس ملك إسبانياالقنوات الناقلةنوتنجهام فوريست v ليفربولنوتنجهام فوريستليفربولبرينتفورد v مانشستر سيتيالدوري الإيطاليالدوري الألمانيبرينتفوردمانشستر سيتيأورينيسي v فالنسياأورينيسيفالنسياأتالانتا v يوفنتوسأتالانتايوفنتوسكومو v ميلانكوموميلانهولشتاين كيل v بوروسيا دورتموندهولشتاين كيلبوروسيا دورتموند

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات القوية والتي هي على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 حيث تعود الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد لنتابع الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها لقاء ليفربول ونوتينجهام فورست، ومواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد، كما نتابع لقاء هام بين يوفنتوس وأتالانتا في الجولة 19 من السيري آ، بالاضافة إلى لقاءات الدوري الألماني وكأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 "14-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برينتفورد - مانشستر سيتي21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 2حسن العيدروس
تشيلسي - بورنموث21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 3علي سعيد الكعبي
وست هام - فولهام21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 4جواد بدة
نوتنجهام فورست - ليفربول22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كومو - ميلان19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
أتالانتا - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أورينسي - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC 1 HDمحمد الخامسي
SSC 5 HD

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هولشتاين كيل - بوروسيا دورتموند19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 5باسم الزير
باير ليفركوزن - ماينتس21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 6عبد الله الغامدي
فرانكفورت - فرايبورج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 2محمد فوزي
فولفسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 3أحمد عبده

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