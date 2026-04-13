جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري روشن السعودي ودوري يلو على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 "14-04-2026"

دوري أبطال أوروبا -إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفربول - باريس سان جيرمان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 HD عامر الخوذيري أتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 HD خليل البلوشي

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تراكتور - شباب الأهلي دبي 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات beIN Sports 4 HD علي سعيد الكعبي الكأس 5 سمير المعيرفي الاتحاد - الوحدة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 3 HD أحمد البلوشي الكأس 5 سمير اليعقوبي

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة القادسية - الشباب 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري المصري - الجولة الأولى (مجموعة التتويج)

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مودرن سبورت - الجونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 محمد الغياتي كهرباء الإسماعيلية - الإسماعيلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 محمد الكواليني الاتحاد - زد 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport Max محمد الشاذلي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29