جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 إقامة مواجهة قوية في كأس ملك إسبانيا، كما تستمر مواجهة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات كأس مصر عبر تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 "10-11-2026"

كأس ملك إسبانيا - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تافيرنيس - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية شاهد MBC نور الدين آيت علي

المباريات التالية TDV كأس ملك إسبانيا 15:00 فالنسيا شاهد

كأس مصر - دور الـ 32