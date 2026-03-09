Goal.com
مباشر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 "10-03-2026"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جلطة سراي - ليفربول20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 1أحمد البلوشي
نيوكاسل - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 1خليل البلوشي
أتالانتا - بايرن ميونخ23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 2عصام الشوالي
أتلتيكو مدريد - توتنهام23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 3عامر الخوذيري

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الحزم - الهلال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 3عبدالعزيز الزيد
الأهلي - الجبلين22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4محمد الخامسي

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ماتشيدا - جانجون13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORT HD 2حسن العيدروس
بوريرام - ملبورن سيتي15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORT HD 1نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجونة - المصري21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 1بلال علام

طالع الجدول بالكامل من هنا

