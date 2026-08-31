جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.
ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر حيث قمة في دوري روشن السعودي بجانب مباريات دوري جوّي والكؤوس في ألمانيا وإيطاليا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري عبر كورة بلس، وكأس إيطاليا على MBC شاهد، وكأس ألمانيا عبر starzplay.
ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات دوري جوّي للنخبة 2026-2027.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 "01-09-2026"
دوري روشن السعودي - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|الهلال - الأهلي
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ثمانية 1
|فارس عوض
كأس إيطاليا - الدور الثاني
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|بارما - كريمونيسي
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|MBC شاهد
|محمد أبو كبده
|تورينو - مونزا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|MBC شاهد
|غازي العمري
|MBC ACTION
دوري جوّي للنخبة - الجولة 2
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الخليج - الوحدة
|18:40 السعودية، 19:40 الإمارات
|stc tv sports HD
كأس ألمانيا - الدور الأول
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|هامبورج - دورتموند
|21:45 السعودية، 22:45 الإمارات
|أبو ظبي الرياضية 1
|فيصل الهندي
الدوري المصري - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|طلائع الجيش - زد
|17:00 مصر، 18:00 الإمارات
|ON Sport Plus
|محمد الكواليني
|غزل المحلة - القناة
|17:00 مصر، 18:00 الإمارات
|ON Sport Max
|أيمن الكاشف
|وادي دجلة - القناة
|20:00 مصر، 21:00 الإمارات
|ON Sport
|هشام معمر
دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|الجيل - جدة
|18:40 السعودية، 19:40 الإمارات
|تطبيق ثمانية
|محمد معنوزة
|العروبة - الزلفي
|19:20 السعودية، 20:21 الإمارات
|ثمانية 3
|محمد مصباح
|النجمة - الجبلين
|20:40 السعودية، 21:40 الإمارات
|ثمانية 2
|سلطان الحربي