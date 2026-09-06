جدول مباريات اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي والإسباني، إضافة إلى مباريات قوية في دوري روشن السعودي والدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي ودوري الدرجة الأولى عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، أما بالنسبة لمواجهات الدوري المصري الممتاز فمنقولة حصريًا عبر ON SPORT.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026 "07-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الخليج - الرياض 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية لم يعلن الهلال - نيوم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق خيتافي - سيلتا فيجو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عبد الله الغامدي إلتشي - ريال سوسيداد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كالياري - ليتشي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc tv لم يعلن أودينيزي - لاتسيو 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv عيسى الحربين

الدوري المصري الممتاز - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الاتحاد - بترول أسيوط 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON SPORT PLUS محمد الكواليني القناة - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON SPORT MAX طارق الأدور البنك الأهلي - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT MAX بلال علام السويس بتروجت - المصري 20:00 مصر، 21:00 الإمارا ON SPORT محمد الشاذلي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة العدالة - الصقر 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية الجبلين - الوحدة 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية الأخدود - النجمة 20:20 السعودية، 21:20 الإمارات ثمانية

دوري جوّي للنخبة - الجولة 3



المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيصلي - النجمة 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات stc tv الهلال - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات stc tv

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