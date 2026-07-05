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جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
المكسيك ضد إنجلترا
المكسيك
إنجلترا
البرتغال ضد إسبانيا
البرتغال
إسبانيا

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 في دور الـ 16 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
المكسيك crest
المكسيك
المكسيك
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
كأس العالم
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا

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جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 "06-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المكسيك - إنجلترا03:00 السعودية، 04:00 الإماراتbeIN Max 2حفيظ دراجي
beIN Max 4خليل البلوشي
البرتغال - إسبانيا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Max 1عصام الشوالي
beIN Max 3حسن العيدروس

طالع الجدول الكامل من هنا

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