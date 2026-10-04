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أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 إقامة مباريات هامة في دوري الأمم الأوروبية .

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 "05-10-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 4


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

قبرص - لاتفيا

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN Sports 2

أحمد فؤاد

فرنسا - بلجيكا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 1

علي سعيد الكعبي

إيطاليا - تركيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 2

حفيظ دراجي

أيرلندا الشمالية - جورجيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 7

حسن العيدروس

أوكرانيا - المجر

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 6

أحمد البلوشي

البوسنة - بولندا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 4

نوفل باشي

رومانيا - السويد

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 3

علي محمد علي

الجبل الأسود - أرمينيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 5

أحمد عبده



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