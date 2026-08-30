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شاهد الدوري الإيطالي عبردوري جوّي للنخبة عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
برشلونة ضد رايو فاليكانو
برشلونة
رايو فاليكانو
أستون فيلا ضد آرسنال
أستون فيلا
آرسنال
أوساسونا ضد خيتافي
أوساسونا
خيتافي
الزمالك ضد السويس بتروجيت
الزمالك
السويس بتروجيت
الدوري المصري الممتاز
ليتشي ضد روما
ليتشي
روما
أتالانتا ضد بولونيا
أتالانتا
بولونيا
المصري ضد بيراميدز
المصري
بيراميدز
آميد سبورتيف ضد طرابزون سبور
آميد سبورتيف
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
بشكتاش ضد كوروم بلديسبور
بشكتاش
كوروم بلديسبور
النصر تحت 21 ضد الجبلين تحت 21
النصر تحت 21
الجبلين تحت 21
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الأهلي تحت 21 ضد الفتح تحت 21
الأهلي تحت 21
الفتح تحت 21
الطائي ضد الجندل
الطائي
الجندل
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
الصقر ضد الأخدود
الصقر
الأخدود
البكيرية ضد العدالة
البكيرية
العدالة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 حيث تُختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والإطالي والجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق "TOD".

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 "31-08-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 2

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ليتشي - روما19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc tv
أتالانتا - بولونيا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستون فيلا - آرسنال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوساسونا - خيتافي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 5محمد المبروكي
برشلونة - رايو فاييكانو22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي

دوري جوّي للنخبة - الجولة 2

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الخليج - الوحدة18:40 السعودية، 19:41 الإماراتstc tv sports HD
النصر - الجبلين21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv sports HD
الأهلي - الفتح21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv sports HD

الدوري التركي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آميد سبورتيف - طرابزون سبور21:30 السعودية، 22:30 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد بركات
بشكتاش - كوروم بلديسبور21:30 السعودية، 22:30 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد عبده

الدوري المصري - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بترول أسيوط - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport Plusمحمد محمود عفيفي
المصري - بيراميدز20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport Maxمحمد مصطفى عفيفي
الزمالك - السويس بتروجيت20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sportحاتم بطيشة

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الصقر - الأخدود19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية
البكرية - العدالة19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية
الطائي - الجندل20:40 السعودية، 21:40 الإماراتثمانية

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