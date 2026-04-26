تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري جوّي للنخبة تحت 21
دوري يلو للدرجة الأولى
مانشستر يونايتد ضد برينتفورد
إسبانيول ضد ليفانتي
الدوري الإسباني
لاتسيو ضد أودينيزي
كالياري ضد أتالانتا
الاتحاد تحت 21 ضد الهلال تحت 21
بيراميدز ضد الأهلي
الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 "27-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 34 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كالياري - أتالانتا19:30 السعودية، 20:430 الإماراتstc tv
لاتسيو - أودينيزي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر يونايتد - برينتفورد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إسبانيول - ليفانتي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3محمد بركات

دوري جوّي السعودي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
القادسية - التعاون18:50 السعودية، 19:50 الإماراتstc tv sports
الاتحاد - الهلال20:15 السعودية، 21:15 الإماراتstc tv sports

الدوري المصري - الجولة 4 مجموعة التتويج

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سموحة - المصري17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Plusمحمد الكواليني
الزمالك - إنبي17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Maxحاتم بطيشة
بيراميدز - الأهلي20:00 مصر، 21:00 الإماراتOn Sport 1مؤمن حسن

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأنوار - العلا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةفهد العنزي
الرائد - الفيصلي19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانيةسلطان الحربي
الجبلين - العدالة19:20 السعودية، 20:20 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
الجندل - العروبة20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانيةهاني الشهري

