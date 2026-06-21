جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة بين أوروجواي وكاب فيردي ثم مصر ضد نيوزيلندا وفي المساء مواجهة بين الأرجنتين والنمسا ولا ننسى لقاء فرنسا والعراق بعد منتصف الليل.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 "22-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|أوروجواي - كاب فيردي
|01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|جواد بدة
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|باسم الزير
|نيوزيلندا - مصر
|04:00 مصر، 05:00 الإمارات
|beIN FIFA WORLD CUP
|علي محمد علي
|beIN 4K HDR
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|خليل البلوشي
|الأرجنتين - النمسا
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حسن العيدروس
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|محمد بركات
|فرنسا - العراق
|00:00 العراق، 01:00 الإمارات
بعد منتصف الليل
|beIN 4K HDR
|عامر الخوذيري
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|حفيظ دراجي