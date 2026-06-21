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جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
أوروجواي ضد كاب فيردي
أوروجواي
كاب فيردي
نيوزيلندا ضد مصر
نيوزيلندا
مصر
الأرجنتين ضد النمسا
الأرجنتين
النمسا
فرنسا ضد العراق
فرنسا
العراق

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة بين أوروجواي وكاب فيردي ثم مصر ضد نيوزيلندا وفي المساء مواجهة بين الأرجنتين والنمسا ولا ننسى لقاء فرنسا والعراق بعد منتصف الليل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 "22-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوروجواي - كاب فيردي01:00 السعودية، 02:00 الإمارات beIN 4K HDRجواد بدة
beIN Max 1
beIN Max 3باسم الزير
نيوزيلندا - مصر04:00 مصر، 05:00 الإمارات beIN FIFA WORLD CUPعلي محمد علي
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4خليل البلوشي
الأرجنتين - النمسا20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 1
beIN Max 3محمد بركات
فرنسا - العراق00:00 العراق، 01:00 الإمارات
بعد منتصف الليل		beIN 4K HDRعامر الخوذيري
beIN Max 2
beIN Max 4حفيظ دراجي

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