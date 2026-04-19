Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions Elite
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال آسيا النخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
دوري يلو للدرجة الأولى
ليتشي ضد فيورنتينا
ليتشي
فيورنتينا
كريستال بالاس ضد وست هام
كريستال بالاس
وست هام
فيسيل كوبي ضد الأهلي
فيسيل كوبي
الأهلي
القادسية تحت 21 ضد الفيحاء تحت 21
القادسية تحت 21
الفيحاء تحت 21

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي ودوري ابطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 "20-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 33 

stc tv Serie A

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليتشي - فيورنتينا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvعبدالله السعدي

دوري أبطال آسيا للنخبة - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - فيسيل كوبي19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 1عبدالله الغامدي
الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - وست هام22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2حسن العيدروس

دوري جوّي السعودي - ملحق ربع النهائي

stc tv Jawwy

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
القادسية - الفيحاء18:45 السعودية، 19:45 الإماراتstc tv sports
الأخدود - الحزم20:15 السعودية، 21:15 الإماراتstc tv sports

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العدالة - الجندل18:45 السعودية، 19:45 الإماراتثمانيةعبدالإله العمري
 الجبيل - الوحدة18:45 السعودية، 19:45 الإماراتثمانيةأحمد المنتشري
العلا - الجبلين20:45 السعودية، 21:45 الإماراتثمانيةهاني الشهري

إعلان