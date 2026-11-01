جدول مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة في الدوريات العالمية والمسابقات القارية.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والإيطالي والإنجليزي، وكذلك على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

المباريات التالية باختاكور دوري أبطال آسيا النخبة 08:45 النصر شاهد

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي يمكن المشاهدة عبر تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 "02-11-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوكاسل - إيفرتون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ديبورتيفو لاكورونيا - أوساسونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ساسوولو - فيورنتينا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv أحمد الحامد أتالانتا - بارما 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv حازم عبد السلام

الدوري الفرنسي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق موناكو - ليل 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 5 منتصر الأزهري

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باختاكور - النصر 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عبد الله الغامدي السد - الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي الوصل - القوة الجوية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 هامر الخوذيري تراكتور - نيفتشي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 باسم الزير الغرافة - القادسية 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس الاتحاد - العين 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي

الدوري الأمريكي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيو إنجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات Apple TV

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 10