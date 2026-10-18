جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي والدوري المصري والدوري التركي.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والتركي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي ودوري الدرجة الأولى عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

أما الدوري المصري فينقل عبر أون سبورتس ومنصات كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 "19-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيحاء - الأهلي 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية 2 سعد يحيى الهلال - الحزم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 سليمان الشريف الشباب - الفيصلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 2 خالد المديفر

الدوري الإنجليزي - الجولة 7





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق توتنهام - كوفنتري سيتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 9





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق خيتافي - رايو فاييكانو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير





الدوري الإيطالي - الجولة 7









المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مونزا - كالياري 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc tv أحمد الحامد بارما - تورينو 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv حازم عبد السلام روما - جنوى 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv محمد الشامسي





الدوري التركي - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة طرابزون سبور - بشكتاش 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 2





الدوري المصري - الجولة 7





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجونة - سموحة 17:00 مصر، 18:00 الإمارات أون سبورت بلس محمد عفيفي المصري - أبو قير للأسمدة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات أون سبورت بلال علام الشرقية إنبي - المقاولون العرب 20:00 مصر، 21:00 الإمارات أون سبورت ماكس محمد الغياتي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الزلفي - العلا 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية ماهر المصطفى ضمك - الطائي 18:20 السعودية، 19:20 الإمارات ثمانية هيثم طحطوح الرائد - الصقر 19:50 السعودية، 20:50 الإمارات ثمانية مشعل الشمري







