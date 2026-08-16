جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تبدأ بها المنافسات الأوروبية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 حيث تستمر مباريات الموسم الجديد في الدوري الإسباني بجانب منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس وتطبيقها الخاص "TOD".

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 "17-08-2026"

كأس الملك السعودي - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأنوار - الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية الطائي - القادسية 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية الزلفي - الرياض 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية العدالة - الفيحاء 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الرائد - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ديبورتيفو لاكورنيا - إلتشي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 عامر الخوذيري

كأس إيطاليا - الدور الأول