جدول مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD .

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 "16-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة ضمك - الحزم 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports الخليج - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports الشباب - الاتفاق 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة كريمونيسي - فيورنتينا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - ليفانتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 باسم الزير

الدوري الإنجليزي - الجولة 30