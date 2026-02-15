جدول مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الإسباني عبر تطبيق TOD.

وتستطيع أن تسجل وتشترك في تطبيق "stc tv" لأجل الدوري الإيطالي، أو تشترك مجانًا وتشاهد دوري جوّي للشباب.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 "16-02-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جيرونا - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - ليتشي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - شباب الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي الكأس 5 خليل البلوشي الشارقة - ناساف 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 علي سعيد الكعبي الكأس 6 منتصر الأزهري الشرطة - الدحيل 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي الكأس 5 سمير المعيرفي الهلال - الوحدة 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 3 عصام الشوالي الكأس 6 خالد الحدي

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 15

الدوري المصري - الجولة 18