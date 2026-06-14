جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها مواجهة تونس والسويد، إسبانيا وكاب فيردي وأخيرًا مصر وبلجيكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 "15-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى