جدول مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 حيث تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 بجانب ختام جولة عدد من الدوريات الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة مباريات الدروي المصري عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027 ودوري جوي.





جدول مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 "14-09-2026"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيفيتشي - القوة الجوية 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 1 باسم الزير الكأس 5 محمد السعدي شباب الأهلي - تراكتور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 علي سعيد الكعبي الكأس 6 منتصر الأزهري الشمال - الاتحاد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري الكأس 5 أحمد الطيب استقلال طهران - السد 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس الكأس 5 خالد الحدي الأهلي - باختاكور 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 3 عبدالله الغامدي الكأس 6 سمير المعيرفي القادسية - الوصل 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي الكأس 7 سمير اليعقوبي

دوري جوّي للنخبة - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - الفتح 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات stc tv sports HD الاتحاد - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات stc tv sports HD

الدوري الإيطالي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة كومو - بارما 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc تورينو - روما 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc إنتر - أودينيزي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc

الدوري الإنجليزي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليدز - نيوكاسل يونايتد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فياريال - ريال بيتيس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد بركات

الدوري المصري - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق طلائع الجيش - سموحة 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus محمد محمود عفيفي سيراميكا - البنك الأهلي 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport مؤمن حسن

الدوري التركي - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق غازي عنتاب - فنربخشة 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 6 محمد المبروكي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 5