تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد، وختام الجولة 19 من الدوري الإسباني عندما يلعب ريال سوسييداد وفياريال، بينما يلعب مونزا مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 "13-01-2025"

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال سوسييداد - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 20