مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية وكأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

كما يمكن مشاهدة كأس الرابطة المصرية على كورة بلس والدوري المغربي عبر المغربية الرياضية.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 "01-06-2026"

المباريات الودية الدولية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البرازيل - بنما00:30 السعودية، 01:30 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربية
سلوفاكيا - مالطا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDباسم الزير
بلغاريا - مونتينيجرو19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد فؤاد
النرويج - السويد20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDجواد بدة
تركيا - مقدونيا الشمالية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعامر الخوذيري
النمسا - تونس21:45 السعودية، 19:45 تونسTOD TVنوفل باشي

كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا - المركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مصر - المغرب22:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORTS 5 HDمحمد بركات

الدوري المغربي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
اتحاد تواركة - الكوكب المراكشي17:00 المغرب، 19:00 السعوديةالمغربية الرياضية
أولمبيك آسفي - المغرب الفاسي19:00 المغرب، 21:00 السعوديةالمغربية الرياضية
النادي المكناسي - أولمبيك الدشيرة21:00 المغرب، 23:00 السعوديةالمغربية الرياضية

 كأس الرابطة المصرية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المصري - زد17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد الكواليني
وادي دجلة - إنبي20:00 مصر،21:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد مصطفى عفيفي

