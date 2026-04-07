جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري روشن ودوري يلو على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 "08-04-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيحاء - الأهلي 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية الهلال - الخلود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الاتحاد - نيوم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - ليفربول 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 HD حسن العيدروس برشلونة - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 HD حفيظ دراجي

الدوري الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سبورتنج براجا - ريال بيتيس 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 3 HD نوفل باشي

دوري أبطال آسيا 2 - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جامبا أوساكا - بانكوك 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 1 HD جواد بدة

الدوري المصري - الجولة الثالثة (مجموعة الهبوط)

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وادي دجلة - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 هشام معمر حرس الحدود - مودرن سبورت 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport MAX طارق الأدور غزل المحلة - الجونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 أيمن الكاشف

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 28