جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026؟
يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.
بجانب لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 "06-05-2026"
دوري أبطال أوروبا - إياب نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 1 HD
|حسن العيدروس
دوري روشن السعودي - الجولة 28
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الأهلي - الفتح
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ثمانية