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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

أي إي ك أثينا ضد ريال مدريد
لايبزيج ضد مانشستر سيتي
فنربخشه ضد ليفربول
الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي
غزل المحلة ضد الاتحاد
القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا النخبة
الدوري المغربي الممتاز
أي إي ك أثينا
ريال مدريد
الجيش الملكي
الرجاء البيضاوي
غزل المحلة
الاتحاد
كأس مصر
لايبزيج
مانشستر سيتي
فنربخشه
ليفربول
المملكة العربية السعودية
إيران
قطر
الإمارات العربية المتحدة
العراق
إيطاليا
إسبانيا
إنجلترا
مصر
تركيا
فرنسا
النرويج
ألمانيا
بلجيكا
المغرب
اليونان

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا بينما تُستكمل المواجهات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 "04-11-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أيك أثينا - ريال مدريد

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN SPORTS 2

حفيظ دراجي

فنربخشة - ليفربول

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

beIN SPORTS 4

عصام الشوالي

سلافيا براج - آرسنال

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

علي محمد علي

لانس - كومو

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 9

محمد فوزي

دورتموند - ريال بيتيس

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

جواد بدة

بورتو - نابولي

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

علي سعيد الكعبي

لايبزيج - مانشستر سيتي

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

خليل البلوشي


دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ستيلرز - جامبا أوساكا

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

أحمد فؤاد

بوريرام - كاشيما أنتلرز

15:15 السعودية، 16:15 الإمارات

beIN SPORTS 3

محمد نضال


دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الريان - النهضة

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

باسم الزير

الكويت - ناساف

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 6

عامر الخوذيري

الوحدة - الخالدية

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

عبد الله الغامدي

التعاون - الفيصلي

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN Xtra 3

أحمد البلوشي

المحرق - الجزيرة

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN Xtra 4

حسن العيدروس


دوري أبطال الخليج - الجولة 3

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

النصر - قطر

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات

الكأس 1

سمير المعيرفي

أربيل - كاظمة

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

الكأس 7

محمد السعدي

الاتفاق - عجمان

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

الكأس 1

مصطفى العلوان


كأس مصر - دور الـ32

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

غزل المحلة - الاتحاد السكندري

17:00 مصر، 19:00 الإمارات

ON Sport Max

بلال علام


كأس الرابطة المصرية - الجولة 2

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

زد - طلائع الجيش

17:00 مصر، 19:00 الإمارات

ON Sport Plus

أيمن الكاشف

المصري - السويس بتروجيت

20:00 مصر، 22:00 الإمارات

ON Sport

محمد عفيفي

الدوري المغربي - الجولة 1

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الجيش الملكي - الرجاء

22:00 مصر، 21:00 السعودية

المغربية الرياضية

-

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