جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 إقامة مواجهتين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 "30-09-2026"





كأس الخليج العربي "خليجي 27" - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البحرين - اليمن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات الشارقة الرياضية 2 محمد الهنائي الكأس 2 سمير المعيرفي الكويت الرياضية 2

محمد العتيبي الإمارات - قطر 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات الشارقة الرياضية موسى عيد الكأس 1 أحمد الطيب الكويت الرياضية علي الشمري





تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 2





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إرتريا - جنوب أفريفيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports لم يعلن











