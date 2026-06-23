جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، وتبدأ بمواجهة بين بنما وكرواتيا ثم مباراة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية ثم مباراة سويسرا وكندا ثم البوسنة ضد قطر.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 "24-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|بنما - كرواتيا
|02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي محمد علي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|عبدالله الغامدي
|كولومبيا - الكونغو الديمقراطية
|05:00 السعودية، 06:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|خليل البلوشي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|محمد بركات
|سويسرا - كندا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Max 2
|نوفل باشي
|البوسنة والهرسك - قطر
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حسن العيدروس
|beIN Max 1
|علي سعيد الكعبي