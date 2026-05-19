جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026؟

يمكن متابعة نهائي الدوري الأوروبي وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

كما يمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 "20-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة الخليج - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية النجمة - الشباب 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الأوروبي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - فرايبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 عامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 7 "مجموعة التتويج"

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيراميدز - سموحة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT الزمالك - سيراميكا كليوباترا 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT المصري - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT

كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا - الجولة 3