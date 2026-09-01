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Jamal Musiala Bayern Munich 2026Getty
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أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري المصري الممتاز
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
أوسنابروك ضد بايرن ميونخ
أوسنابروك
بايرن ميونخ
كأس ألمانيا
ساسولو ضد فروسينوني
ساسولو
فروسينوني
كأس إيطاليا
ألمانيا
إيطاليا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

حيث تقام مباريات هامة في الدوري المصري ودوري الدرجة الأولى السعودي، إضافة إلى كأس ألمانيا وكأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري فمنقولة حصريًا عبر ON SPORT.

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كأس إيطاليا
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
كأس ألمانيا
أوسنابروك crest
أوسنابروك
OSN
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
ثمانيةشاهد من هنا
ON Sportشاهد من هنا
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جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 "02-09-2026"

الدوري المصري - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجونة - المقاولون العرب 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات ON SPORT PLUSمحمود أبو الركب
أبو قير - الاتحاد 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON SPORTمحمد الشاذلي
سيراميكا كليوباترا - مودرن سبورت20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ON SPORT MAXمحمد الغياتي

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ساسوولو - فروزينوني16:00 السعودية، 17:00 الإماراتشاهد
 أودينيزي - فينيسا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتشاهد

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أسنابروك - بايرن ميونخ21:45 السعودية، 22:45 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هجر - الأنوار 18:40 السعودية، 19:40 الإماراتثمانية 2عبد الإله العمري
الوحدة - ضمك 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية 1هاني الشهري
العلا - الرائد20:40 السعودية، 21:40 الإماراتثمانية 3سليمان الشريف

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