جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها مواجهة الأرجنتين مع الجزائر والبرتغال مع الكونغو إلى جانب مباراتين قويتين للمنتخبين العربيين الأردن والعراق.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 "17-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|العراق - النرويج
|01:00 السعودية والعراق، 02:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عصام الشوالي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|الأرجننين - الجزائر
|04:00 السعودية، 02:00 الجزائر
|beIN 4K HDR
|حفيظ دراجي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|عامر الخوذيري
|النمسا - الأردن
|07:00 السعودية والأردن 08:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|خليل البلوشي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|علي محمد علي
|البرتغال - الكونغو الديمقراطية
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حفيظ دراجي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|عبدالله الغامدي
|إنجلترا - كرواتيا
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي سعيد الكعبي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|جواد بدة