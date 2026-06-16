جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها مواجهة الأرجنتين مع الجزائر والبرتغال مع الكونغو إلى جانب مباراتين قويتين للمنتخبين العربيين الأردن والعراق.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 "17-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى