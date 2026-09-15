جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتستمر الجولة السادسة في الدوري الإسباني، إذ يخوض برشلونة مواجهة ضد راسينج سانتاندير، كما يلعب مانشستر يونايتد ضد برايتون في كأس الرابطة.

وعلى المستوى الأسيوي، تقام مباريات هامة في الجولة الأولى من بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

كما تقام مباريات أوروبية هامة لحساب الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي 2026-2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 والدوري الأوروبي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

بجانب مباريات الدوري المصري المنقولة على ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 "16-09-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيكو مدريد - أوساسونا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 2 علي محمد علي ديبورتيفو لاكورونيا - إشبيلية 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 9 بكر علوان برشلونة - راسينج سانتاندير 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري ليفانتي - أتلتيك بيلباو 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 9 محمد فوزي





الدوري الأوروبي - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيقوسيا - سيلتا فيجو 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 1 نوفل باشي أرارات أرمينيا - سبارتا براج 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات TOD

أولمبياكوس - بياليستوك 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 3

أندرلخت - ليون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 8 محمد نضال شتورم جراتس - رين 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 1

سندرلاند - ألكمار 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 9 محمد السعدي باير ليفركوزن - سيليي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 2

ميلان - بنفيكا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 خليل البلوشي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فليتوود تاون - شيفيلد يونايتد 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات TOD TV - إيفرتون - وولفرهامبتون 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 6 منتصر الأزهري مانشستر يونايتد - برايتون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات كوفنتري سيتي - أستون فيلا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد فؤاد

الدوري المصري - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق زد - القناة 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus زياد الدكروري الجونة - السويس بتروجيت 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Max محمد الغياتي الشرقية إنبي - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max طارق الأدور غزل المحلة - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport بلال علام

دوي أبطال آسيا للنخبة - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جيونبوك - كاشيوا ريسول 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري تاي بورت - فيسل كوبي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي





دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيول - بيرسيب باندونج 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد سوكو فيتيل - ملبورن فيكتوري 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد فؤاد النهضة - التعاون 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 4 حسن العيدروس الحسين - ايست بنغال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد المبروكي الخالدية - ناساف 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده الوحدة - الكويت 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عبدالله الغامدي الريان - الفيصلي 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي الشرطة - السيب 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 7 باسم الزير





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