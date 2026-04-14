تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا 2 عبر تطبيق TOD.

 أما لقاءات دوري روشن السعودي ودوري يلو على تطبيق ثمانية.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 "15-04-2026"

دوري أبطال أوروبا -إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بايرن ميونخ - ريال مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDعصام الشوالي
آرسنال - سبورتنج لشبونة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2 HDحفيظ دراجي

دوري أبطال آسيا 2 - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بانكوك - جامبا أوساكا15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN Sports 1 HDباسم الزير
الكأس 5مصطفى ناظم

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
النصر - الاتفاق21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أبها - جدة15:50 السعودية، 16:50 الإماراتثمانية
الفيصلي - الطائي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية
الباطن - العربي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية
الرائد - العروبة19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

