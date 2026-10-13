جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتُستكمل مباريات دوري أبطال أوروبا علاوة على مواجهات في دوري أبطال آسيا للنخبة، هذا بجانب دوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية. وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.





جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 "14-10-2026"





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لاسك - ليفربول 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 3 حفيظ دراجي فينورد - كومو 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد فوزي باريس - مانشستر سيتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس روما - ريال مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 خليل البلوشي أستون فيلا - فنربخشة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد المبروكي



دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 2



الموعد القنوات الناقلة المعلق كاشيوا ريسول - تاي بورت 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 5 نوفل باشي فيسيل كوبي - جونبك 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد سوكو



دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ناساف - الوحدة 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده التعاون - الريان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي الجزيرة - أركاداغ 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 6 باسم الزير



دوري أبطال الخليج - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الدحيل - الشباب 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات قنوت الكأس محمد السعدي عجمان - أربيل 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات قنوت الكأس هيكل الشعري الاتفاق - كاظمة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات قنوت الكأس منتصر الأزهري



دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هجر - العروبة 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات ثمانية محمد معنوزة الجندل - الأخدود 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية محمد مصباح الرائد - جدة 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ثمانية مشعل الشمري



الدوري المغربي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق اتحاد طنجة - المغرب الفاسي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات المغربية الرياضية -

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