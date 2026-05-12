جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 "13-05-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - أتلتيك بيلباو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 3 جواد بدة فياريال - إشبيلية 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 9 علي محمد علي ديبورتيفو ألافيس - برشلونة 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORT 3 حفيظ دراجي خيتافي - ريال مايوركا 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORT 4 عبدالله الغامدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر سيتي - كريستال بالاس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 عصام الشوالي

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بريست - ستراسبورج 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 4 محمد المبروكي لانس - باريس سان جيرمان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد البلوشي

كأس إيطاليا - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة لاتسيو - إنتر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 10 (مجموعة الهبوط)



المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق زد - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport 1 أيمن الكاشف حرس الحدود - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 الإمارات On Sport Max زياد دكروري البنك الأهلي - بتروجيت 20:00 مصر، 21:00 الإمارات On Sport Max محمد الغياتي الاتحاد - طلائع الجيش 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport 1 بلال علام

دوري يلو السعودي - الجولة 34