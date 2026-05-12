جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026؟
يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.
يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 "13-05-2026"
الدوري الإسباني - الجولة 36
الدوري الإنجليزي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|مانشستر سيتي - كريستال بالاس
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT 1
|عصام الشوالي
الدوري الفرنسي - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|بريست - ستراسبورج
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|beIN SPORT 4
|محمد المبروكي
|لانس - باريس سان جيرمان
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT 2
|أحمد البلوشي
كأس إيطاليا - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|لاتسيو - إنتر
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|أبو ظبي الرياضية
الدوري المصري - الجولة 10 (مجموعة الهبوط)
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|زد - غزل المحلة
|17:00 مصر، 18:00 الإمارات
|ON Sport 1
|أيمن الكاشف
|حرس الحدود - المقاولون العرب
|17:00 مصر، 18:00 الإمارات
|On Sport Max
|زياد دكروري
|البنك الأهلي - بتروجيت
|20:00 مصر، 21:00 الإمارات
|On Sport Max
|محمد الغياتي
|الاتحاد - طلائع الجيش
|20:00 مصر، 21:00 الإمارات
|ON Sport 1
|بلال علام
دوري يلو السعودي - الجولة 34
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الرائد - أبها
|17:50 السعودية، 18:50 الإمارات
|ثمانية
|الطائي - جدة
|18:05 السعودية، 19:05 الإمارات
|ثمانية
|العدالة - الجبيل
|19:10 السعودية، 20:10 الإمارات
|ثمانية
|العربي - الجندل
|19:10 السعودية، 20:10 الإمارات
|ثمانية