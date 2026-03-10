جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 "11-03-2026"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن - آرسنال 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT HD 1 علي محمد علي باريس سان جيرمان - تشيلسي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 2 حسن العيدروس ريال مدريد - مانشستر سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 1 عصام الشوالي بودو\جليمت - سبورتنج لشبونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT HD 3 محمد المبروكي

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هيروشيما سانفريس - جوهور دار التعظيم 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORT HD 2 محمد نضال فيسل كوبي - سيول 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORT HD 1 أحمد سوكو

دوري أبطال آسيا "2" - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق راتشابوري - جامبا أوساكا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORT HD 3 عامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 15