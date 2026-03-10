Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 PreviewsGetty Images Sport
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 "11-03-2026"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - آرسنال 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 1علي محمد علي
باريس سان جيرمان - تشيلسي 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 2حسن العيدروس
ريال مدريد - مانشستر سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 1عصام الشوالي
بودو\جليمت - سبورتنج لشبونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 3محمد المبروكي

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هيروشيما سانفريس - جوهور دار التعظيم 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORT HD 2محمد نضال
فيسل كوبي - سيول13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORT HD 1أحمد سوكو

دوري أبطال آسيا "2" - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
راتشابوري - جامبا أوساكا15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORT HD 3عامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زد - مودرن سبورت 21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 2محمد الغياتي
إنبي - الزمالك21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 1مؤمن حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0