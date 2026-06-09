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Saudi Arabia World Cup 2026Getty Images
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية
السنغال ضد السعودية
السنغال
السعودية
البرتغال ضد نيجيريا
البرتغال
نيجيريا
إنجلترا ضد كوستاريكا
إنجلترا
كوستاريكا
العراق
فنزويلا ضد العراق
فنزويلا
الأرجنتين ضد آيسلندا
الأرجنتين
آيسلندا

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية عبر تطبيق TOD.

كما يقوم تطبيق stc tv بإذاعة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد السنغال 2026.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 "10-06-2026"

مباريات ودية استعدادا لكأس العالم 2026 - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
السعودية - السنغال 02:00 السعودية، 03:00 الإمارات stc tvعبدالله الحربي
الأرجنتين - أيسلندا 04:00 السعودية، 05:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1عبدالله السعدي
العراق - فنزويلا 04:00 السعودية، 05:00 الإمارات العراقية الرياضية-
البرتغال - نيجيريا 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2حسن العيدروس
إنجلترا - كوستاريكا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1محمد بركات

طالع الجدول الكامل من هنا

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