تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة وحماسية وممتعة خاصة على المستوى العربي، وتحديدًا في كل من مصر وتونس.

وتقام على مدار يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مباريات إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي، إضافة إلى مباريات دوري يلو، ودور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 "01-11-2023"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة العين - أحد 15:35 السعودية، 14:35 مصر KSA SPORTS العروبة - القادسية 15:35 السعودية، 14:35 مصر KSA SPORTS الجبلين - الترجي 18:00 السعودية، 17:00 مصر KSA SPORTS

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دوري السوبر ليج الإفريقي - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - الوداد 18:00 السعودية، 17:00 مصر السعودية الرياضية

بي إن سبورتس

أبو ظبي الرياضية

المغربية الرياضية

أون تايم سبورتس الأهلي - صن داونز 21:00 السعودية، 20:00 مصر السعودية الرياضية

بي إن سبورتس

أبو ظبي الرياضية

المغربية الرياضية

أون تايم سبورتس

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - دور الـ 16