جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Percy Tau and Grant Kekana, Mamelodi Sundowns vs Al Ahly, October 2023African Football League
African Football Leagueدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديكأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة وحماسية وممتعة خاصة على المستوى العربي، وتحديدًا في كل من مصر وتونس.

وتقام على مدار يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مباريات إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي، إضافة إلى مباريات دوري يلو، ودور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 "01-11-2023"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - أحد15:35 السعودية، 14:35 مصرKSA SPORTS
العروبة - القادسية15:35 السعودية، 14:35 مصرKSA SPORTS
الجبلين - الترجي18:00 السعودية، 17:00 مصرKSA SPORTS
الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري السوبر ليج الإفريقي - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي - الوداد18:00 السعودية، 17:00 مصرالسعودية الرياضية
بي إن سبورتس
أبو ظبي الرياضية
المغربية الرياضية
أون تايم سبورتس
الأهلي - صن داونز21:00 السعودية، 20:00 مصرالسعودية الرياضية
بي إن سبورتس
أبو ظبي الرياضية
المغربية الرياضية
أون تايم سبورتس

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
وست هام - آرسنال22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 2
إبسويتش تاون - فولهام22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 6
بورنموث - ليفربول22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 3
تشيلسي - بلاكبيرن22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 4
إيفرتون - بيرنلي22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 5
مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد23:15 السعودية، 22:15 مصرbeIN Sports HD 1

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