جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون فيها بعض المواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، حيث تنطلق مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم 2026 كما تقام مباراة مصيرية لأسود الرافدين.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026؟
يمكن متابعة البث المباشر لأبرز المباريات الودية وكذلك الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، عبر تطبيق "TOD".
جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 "01-04-2026"
الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 - النهائي B
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المعلق
|العراق - بوليفيا
|05:00 السعودية والعراق، 06:00 الإمارات
|beIN Sports 1
|علي سعيد الكعبي
مباريات ودية - منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المعلق
|أمريكا - البرتغال
|02:00 السعودية، 03:00 الإمارات
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|الأرجنتين - زامبيا
|02:15 السعودية، 03:15 الإمارات
|أبو ظبي الرياضية 2
|فارس عوض
|ON SPORT MAX
|مؤمن حسن
|كندا - تونس
|02:30 السعودية، 03:30 الإمارات
|الوطنية التونسية 1
|-
|البرازيل - كرواتيا
|03:00 السعودية، 04:00 الإمارات
|أبو ظبي الرياضية 1
|عبدالله السعدي