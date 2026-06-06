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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم، والتي ستكون المواجهات القوية حاضرة بها.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية الدولية عبر تطبيق TOD وكورة بلس.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 7 يونيو 2026 "07-06-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلق
مصر - البرازيل01:00 مصر والسعودية، 02:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
أبو ظبي الرياضية إكستراعيسى الحربين
أون سبورتس 1بلال علام
أون سبورتس ماكسأيمن الكاشف
الأرجنتين - هندوراس02:00 السعودية، 03:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 2محمد الشامسي
فيصل الهندي
الدنمارك - أوكرانيا19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sport 2عبدالله الغامدي
كرواتيا - سلوفينيا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sport 2عامر الخوذيري
اليونان - إيطاليا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sport 4علي محمد علي
المغرب - النرويج22:00 السعودية، 23:00 الإماراتالمغربية الرياضية-

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