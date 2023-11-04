تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار الجنون في دوري روشن السعودي بجانب مواجهات هامة للغاية في أوروبا.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي يتمثل في مواجهة الأهلي والرياض، بالإضافة إلى لقاء هام هو ذهاب نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي بين الوداد وصن داونز.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 "05-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق التعاون - ضمك 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد سليمان الشريف SSC HD 1 HD/SD حماد العنزي SSC HD 5 HD عائد العصيمي الحزم - الوحدة 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد محمد الخامسي SSC Extra 1 HD/SD عبدالعزيز السبر الأهلي - الرياض 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد أحمد النفيسة SSC HD 1 HD/SD علي سعيد الكعبي SSC HD 5 HD خالد المديفر

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ديبورتيفو ألافيس - ألميريا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD أحمد البلوشي فالنسيا - غرناطة 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 HD نوفل باشي فياريال - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 HD محمد بركات ريال مدريد - رايو فاييكانو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD علي محمد علي

الدوري الإنجليزي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق نوتنجهام فوريست. -أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD حسن العيدروس لوتون تاون - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD خالد الحدي

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة هيلاس فيرونا - مونزا 13:00 مصر، 14:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 كالياري - جنوة 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 روما - ليتشي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 فيورنتينا - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فولفسبورج - فيردر بريمن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 أحمد عبده هايدينهايم - شتوتجارت 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 منتصر الأزهري

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليون - ميتز 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports تولوز - لوهافر 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports ستراسبورج - كليرمون فوت 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports نانت. -ستاد ريمس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports موناكو - ستاد بريست 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports نيس. -رين 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports

دوري السوبر ليج الإفريقي - ذهاب النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق

الوداد - صن داونز 20:00 مصر، 21:00 السعودية الرياضية المغربية محمد العدالي beIN Sports HD جواد بده OnTime Sports 1 حاتم بطيشة SSC Extra 1 HD محمد حسين أبو ظبي الرياضية 1 محمد الشامسي

الدوري المصري - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة الإسماعيلي - طلائع الجيش 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس المصري البورسعيدي - البنك الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس فيوتشر- إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس

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