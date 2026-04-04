جدول مباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

جدول مباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 "05-04-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأخدود - الفتح 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية محمد حسين الاتفاق - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي الرياض - الشباب 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية جعفر الصليح

الدوري الإيطالي - الجولة 31 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريمونيزي - بولونيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv - بيسا - تورينو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv - إنتر - روما 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv فارس عوض

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وست هام - ليدز يونايتد 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN Sports 1 جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق خيتافي - أتلتيك بيلباو 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORT 3 نوفل باشي فالنسيا - سيلتا فيجو 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد عبده ريال أوفييدو - إشبيلية 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 3 عبدالله الغامدي ديبورتيفو ألافيس - أوساسونا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 3 باسم الزير

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أنجيه - ليون 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 2 عامر الخوذيري لوهافر - أوكسير 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 5 محمد بركات لوريان - باريس إف سي 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد البلوشي ميتز - نانت 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 4 محمد فوزي موناكو - مارسيليا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORT 2 علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة أونيون برلين - سانت باولي 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أينتراخت فرانكفورت - كولن 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات شاهد MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة 2 (مجموعة الهبوط) - الجولة 1 (مجموعة التتويج)

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البنك الأهلي - حرس الحدود 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Sport Max زياد دكروي المصري - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Sports 1 عصام عبده الإسماعيلي - طلائع الجيش 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Sport Max مؤمن حسن

الدوري الأمريكي - الجولة 6