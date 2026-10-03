جدول مباريات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 إقامة مباريات هامة في دوري الأمم الأوروبية إلى جانب وديات عربية وعالمية قوية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 "04-10-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 4





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أذربيجان - ليتوانيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد عبده كوسوفو - النمسا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1 جواد بدة مالطا - أندورا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 باسم الزير اليونان - ألمانيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 3 حسن العيدروس هولندا - صربيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 أحمد البلوشي البرتغال - النرويج 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي ويلز - الدنمارك 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 علي محمد علي





مباريات ودية - منتخبات





المباراة الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - بوركينا فاسو 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات موفيستار مصر - جنوب أفريقيا 21:00 مصر، 22:00 الإمارات أون سبورت المغرب - مالي 19:00 المغرب، 21:00 مصر المغربية الرياضية







