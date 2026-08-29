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شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد إنتر ميامي عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الأمريكي
الدوري الألماني
دوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 حيث تستمر  منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والدوري الإيطالي كما تقام مباريات هامة في الدوري الألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

وينقل الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


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جدول مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 "23-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الحزم - الشباب19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية 2سعد يحيى
القادسية - الفيصلي20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانية 1مشاري القرني

الدوري الإيطالي - الجولة 2

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نابولي - كومو 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc
كالياري - إنتر 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc
لاتسيو - جنوى21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - برايتون 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي
ليدز يونايتد - برينتفورد 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
سندرلاند - فولهام 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 3نوفل باشي
مانشستر يونايتد - إبسويتش تاون18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - ملقا 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Sports 2خليل البلوشي
ديبورتيفو لاكورونيا - فالنسيا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده
سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 3عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باريس إف سي - نيس 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 5أحمد البلوشي
رين - لومان 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 5محمد بركات
موناكو - مارسيليا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 5علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فرايبورج - فيردر بريمن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد
أوجسبورج - شالكه18:30 السعودية، 19:30 الإماراتMBC Action

الدوري الأمريكي - الجولة 22

شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - مونتريال02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

دوري جوّي للنخبة - الجولة 2

شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأخدود - الفيصلي 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتstc tv sports HD
النجمة - نيوم 19:05 السعودية، 20:05 الإماراتstc tv sports HD
الأنصار - الفيحاء 19:20 السعودية، 20:20 الإماراتstc tv sports HD
الاتحاد - التضامن 19:20 السعودية، 20:20 الإماراتstc tv sports HD
الهلال - الخلود 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتstc tv sports HD

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