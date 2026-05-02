جدول مباريات اليوم الأحد 3 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 3 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 3 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

ويمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني عبر تطبيق MBC شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv" والدوري الأمريكي عبر Apple TV.

جدول مباريات اليوم الأحد 3 مايو 2026 "03-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الشباب - التعاون 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر الأهلي - الأخدود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي القادسية - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيلتا فيجو - إلتشي 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد البلوشي خيتافي - رايو فاييكانو 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORT 3 محمد المبروكي بيتيس - ريال أوفييدو 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 3 جواد بدة إسبانيول - ريال مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 2 حسن العيدروس

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورنموث - كريستال بالاس 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 1 نوفل باشي مانشستر يونايتد - ليفربول 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN SPORT 1 علي سعيد الكعبي أستون فيلا - توتنهام 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة بولونيا - كالياري 13:30 السعودية، 14:30 الإمارات stc tv ساسولو - ميلان 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv يوفنتوس - فيرونا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv إنتر - بارما 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - الاتفاق 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات stc tv sports HD 3 الفتح - النصر 20:15 السعودية، 21:15 الإمارات stc tv sports HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليل - لوهافر 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 4 أحمد فؤاد أوكسيير - أنجييه 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 4 عامر الخوذيري باريس - بريست 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 5 عبدالله الغامدي ستراسبورج - تولوز 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 6 أحمد عبده ليون - رين 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORT 4 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت بيولي - ماينتس 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد مونشنجلادباخ - دورتموند 18:30 السعودية، 10:30 الإمارات MBC شاهد فرايبورج - فولفسبورج 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC شاهد

الدوري الأمريكي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - أورلاندو سيتي 02:15 السعودية، 03:15 الإمارات Apple TV

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الباطن - البكرية 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية هيثم طحطوح الطائي - الجندل 19:25 السعودية، 20:25 الإمارات ثمانية مشعل الشمري جدة - الزلفي 20:50 السعودية، 21:50 الإمارات ثمانية هاني الشهري

الدوري المصري - الجولة 8 مجموعة الهبوط

المباراة الموعد القنوات الناقلة حرس الحدود - طلائع الجيش 17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإمارات ON Sport زد - الجونة 17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإمارات ON Sport البنك الأهلي - مودرن سبورت 20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات ON Sport غزل المحلة - الإسماعيلي 20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات ON Sport

الدوري المغربي - الجولة 18

