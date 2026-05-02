Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الأحد 3 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 3 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

ويمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني عبر تطبيق MBC شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv" والدوري الأمريكي عبر Apple TV.

جدول مباريات اليوم الأحد 3 مايو 2026 "03-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - التعاون19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الأهلي - الأخدود21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
القادسية - النصر21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيلتا فيجو - إلتشي15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد البلوشي
خيتافي - رايو فاييكانو17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORT 3محمد المبروكي
بيتيس - ريال أوفييدو19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 3جواد بدة
إسبانيول - ريال مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 2حسن العيدروس

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بورنموث - كريستال بالاس 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 1نوفل باشي
مانشستر يونايتد - ليفربول17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN SPORT 1علي سعيد الكعبي
أستون فيلا - توتنهام21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بولونيا - كالياري13:30 السعودية، 14:30 الإماراتstc tv
ساسولو - ميلان16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
يوفنتوس - فيرونا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
إنتر - بارما21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الحزم - الاتفاق18:50 السعودية، 19:50 الإماراتstc tv sports HD 3
الفتح - النصر 20:15 السعودية، 21:15 الإمارات   stc tv sports HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليل - لوهافر16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 4أحمد فؤاد
أوكسيير - أنجييه18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 4عامر الخوذيري
باريس - بريست18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 5عبدالله الغامدي
ستراسبورج - تولوز18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 6أحمد عبده
ليون - رين21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORT 4محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سانت بيولي - ماينتس16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
مونشنجلادباخ - دورتموند18:30 السعودية، 10:30 الإماراتMBC شاهد
فرايبورج - فولفسبورج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتMBC شاهد

الدوري الأمريكي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - أورلاندو سيتي02:15 السعودية، 03:15 الإماراتApple TV

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الباطن - البكرية19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانيةهيثم طحطوح
الطائي - الجندل19:25 السعودية، 20:25 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
جدة - الزلفي20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانيةهاني الشهري

الدوري المصري - الجولة 8 مجموعة الهبوط

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
حرس الحدود - طلائع الجيش17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتON Sport
زد - الجونة17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتON Sport
البنك الأهلي - مودرن سبورت20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإماراتON Sport
غزل المحلة - الإسماعيلي20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإماراتON Sport

الدوري المغربي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نهضة الزمامرة - الوداد17:00 المغرب، 19:00 السعودية المغربية الرياضية 
اتحاد تواركة - الفتح19:00 المغرب، 21:00 السعوديةالمغربية 5
الرجاء - الدفاع الجديدي19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية الرياضية
اتحاد طنجة - الجيش الملكي21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية

