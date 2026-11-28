يشهد اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب جولة جديدة من الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 "29-11-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيفرتون - ليفربول 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 1 خليل البلوشي برايتون - نيوكاسل 17:05 السعودية، 18:05 الإمارات beIN Sports 5 أحمد البلوشي كريستال بالاس - هال سيتي 17:05 السعودية، 18:05 الإمارات beIN Sports 4 بكر علوان فولهام - بورنموث 17:05 السعودية، 18:05 الإمارات beIN Sports 6 حسن العيدروس سندرلاند - توتنهام 17:05 السعودية، 18:05 الإمارات beIN Sports 1 عامر الخوذيري آرسنال - مانشستر سيتي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فالنسيا - أوساسونا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 عبدالله الغامدي ديبورتيفو لاكورونيا - برشلونة 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 2 عصام الشوالي سيلتا فيجو - فياريال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 6 محمد نضال ريال سوسييداد - إشبيلية 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 6 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة أودينيزي - فيورنتينا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv ساسووولو - نابولي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv روما - مزنزا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv كومو - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوكسير - مارسيليا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 9 جواد بدة تولوز - رين 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده ليون - موناكو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرايبورج - لايبزيج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أحمد النفيسة MBC ACTION هوفنهايم - أوجسبورج 19:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أنيس السحباني بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن 21:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد رياضة محمد حسين

الدوري المغربي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة اتحاد تواركة - الكوكب المراكشي 21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيمبا - أورلاند بيراتس 14:00 المغرب، 16:00 السعودية beIN XTRA 1 محمد المبروكي بترو أتلتيكو - نواذيبو 17:00 المغرب، 19:00 السعودية beIN XTRA 3 أحمد سوكو الهلال - حوريا 19:00 السودان، 22:00 السعودية beIN Sports 5 منتصر الأزهري

الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مانيما - سينجيدا 14:00 المغرب، 16:00 السعودية beIN XTRA 3 أحمد عبده الصفاقسي - بلاك بولز 17:00 تونس، 19:00 السعودية beIN XTRA 1 نوفل باشي الأهلي - أول أغسطس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 علي محمد علي اتحاد الجزائر - ريال باماكو 20:00 الجزائر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 حفيظ دراجي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 13